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Kaçan sürücünün otomobilinin camına tutunan trafik polisi, sürüklenerek yaralandı (3)

DHA

Kaçan sürücünün otomobilinin camına tutunan trafik polisi, sürüklenerek yaralandı (3)


VALİ YAVUZ: EVLADIMIZ NEREDEYSE ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Polis memuru Bedir Yıldız'ı ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Adem Çakır'dan bilgi alan Vali Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Vatandaşlarımızdan bütün beklentimiz; kurallara uymaları çünkü trafikte can ve mal kayıplarını en aza indirmek ile ilgili bir eylem planımız var. Bununla ilgili kentimizde bir eylem planı da ortaya koyduk. Bu nedenle de emniyet ve jandarma birimlerimiz yoğun trafik denetimleri gerçekleştiriyor. Bu trafik denetimlerini de vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için yapıyoruz. Dün kendini bilmez, kural tanımaz bir şahsın, kontrol sırasında kaçmak suretiyle polis memurumuzu yaralamış ve aslında milletimizi yaralamıştır. Çok açık bir şekilde söylüyorum çünkü gencecik, mesleğe yeni başlamış bir evladımız neredeyse ölümden döndü. Dün geçici şuur kaybı yaşadı. Şu anda omzunda kırık mevcut. Dirseğinde problemleri var. Şu anda göründüğü kadarıyla hayati tehlikesi bulunmuyor" dedi.
'KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ, PLAKASI BELLİ'
Vali Yavuz, şüphelinin henüz yakalanamadığını belirterek şunları söyledi:
"Buradan kamuoyuna bir kez daha çağrıda bulunuyorum; lütfen kurallara uyalım çünkü güvenlik birimlerimiz sizler için çalışıyor. Her bir trafik kazasında, bir can kaybı olduğunda hepimiz derinden etkileniyor ve üzülüyoruz. Hükümetimizin bu konuyla ilgili bir eylem planı var. Denetimleri de bu yüzden gerçekleştiriyoruz. O yüzden trafik denetimlerinde durdurulduğumuzda, lütfen duralım. Durduktan sonra böyle ani hareketlerle görevlilerimizi tehlikeye atmayalım. Bunlar milletin evlatları. Aslan parçaları bunlar. Sizler için çalışıyor, milletimiz için çalışıyorlar. Ortada herhangi bir olumsuz davranış da yok. Videoyu tekrar tekrar izliyorum. İçimiz acıdı. Özellikle bu açıklamayı da herkese bir mesaj vermek için yapıyorum. Gerçekten çok üzüldük ama şu anda hayati tehlikesi bulunmaması acımızı hafifletti. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bu tür kendini bilmez, şahsiyeti gelişmemiş, topluma yük olan insanların da peşinden koşmaya devam edeceğiz. Şu anda bu şahıs henüz yakalanmadı. Arkadaşlarımız yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. En kısa zamanda yakalayıp adli mercilerin önüne çıkaracağız. Kimliği tespit edildi. Plaka belli. Aracın plakası 'CHP' yazan bir plaka. Bu şahsı elde ettikten sonra daha net açıklama yaparız."
EMNİYET MÜDÜRÜ: BUNUN ADI VANDALLIKTIR
Kaçan şüpheliyi en kısa sürede yakalayacaklarını belirten İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da "Kocaeli'de yaşayan insanların huzur ve güvenliği için görev yapan bir arkadaşımız, yaptığı rutin uygulamalar sırasında durdurduğu bir aracın sürücüsünün kimliğini ve aracı kontrol ederken, aracın aniden hareket etmesi neticesinde arkadaşımızı da yaklaşık 25-30 metre sürüklemiştir. Bunun adı vandallıktır. Bunu ancak ve ancak insanlıktan nasibini almamış, insanı insan yapan erdemlerden uzak yaratıkların yapabileceği bir hadisedir. Dün çok korktuk. Arkadaşımızda bir geçici şuur kaybı yaşandı. Şimdi omzunda bir kırık mevcut. Dirseğinde bir çatlak mevcut. Şu anda hayati bir tehlikesi yok. Sevindirici olan durum bu. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yok. Sadece milletine, bayrağına, vatanına hizmet etmekle yüreği dolu bir arkadaşımızın bu görev esnasında kaldığı muamele hiçbir yerde kabul edilemez bir davranıştır. Bunun da yasal gereği mutlaka yapılacaktır. Arkadaşlarımız bu konudaki çalışmalarını yapıyorlar. Mutlaka bu kişiyi yakalayıp gereğini yapacağız" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2021-10-15 13:49:52

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