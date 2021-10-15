Kan stokların yüzde 1'in altına düşünce devreye ilköğretim öğrencileri girdi Stoklarının alarm verdiğini duyan öğrenciler kan bağışı kampanyası başlattı Öğrencilerin duyarlı davetine koşan veliler 200 ünite kan bağışladı

Kocaeli'de Kızılay'ın kan stoklarının azaldığını haberlerinden etkilenen ilköğretim öğrencileri, öğretmenleri aracılığıyla kan bağığı kampanyası başlattı. Duyarlı öğrencilerin çağrısına kulak veren 200 veli ise okul bahçesine koşarak kan alma otobüslerinde kan bağışında bulundu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Gübretaş İlkokulu’nda okuyan öğrenciler, Kocaeli’de kan stoklarının azaldığına ilişkin gördükleri haberlerden etkilenerek, kampanya başlatmayı düşündü. İlk olarak okulun Kızılay kulübü danışmanı ve aynı zamanda matematik öğretmeni Simge Sevinç Güner'e fikirlerini anlatan öğrenciler, daha sonra okul müdürü Şevket Selçuk Dikbaş ile görüştü. Öğrencilerin fikrini destekleyen okul yönetimi ise Kızılay ile irtibata geçti. Öğrencilerin projesi ile yakından ilgilenen Kızılay yetkilileri ise okulda kampanya başlattı ve okulun bahçesine kan alma otobüsleri getirildi. Etkinlik kapsamında yaklaşık 200 veli kan verdi. Etkinliğin akşam saat 18.00’a kadar süreceği öğrenildi.



"Kan stoku yüzde 1'in altına düşmüş"

Kan bağışı kampanyasının öğrencilerin fikri olduğunu söyleyen okul müdürü Şevket Selçuk Dikbaş, "Öğrencilerimiz, Kızılay kulübü danışman öğretmenimiz Simge hanımla iletişime geçmişler. Haberlerde, Kocaeli’deki kan stoklarının yüzde 1’e düştüğünü, bu durumun sıkıntılı olduğunu görerek, 'Acaba kan bağışı başlatabilir miyiz?' diye düşünmüşler Simge hanım konuyu benimle paylaştı. Ardından Kızılay’la görüştük. Onlar da hemen geldi. Kızılay yetkilileri bize, "Hocam, stoklar yüzde 1’in altında, tabiri caizse alarm veriyor" dedi. Öğrencilerimizin bizi harekete geçirmesiyle bu etkinliğe başladık" dedi.



"Hedefimiz 400 ünite kan toplamak"

Kampanyaya çok sayıda velinin katıldığını belirten Dikbaş, “Yaklaşık 200’e yakın velimiz burada. Okul müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürümüz, kaymakamımız, belediye başkanımız hepsi destek oldu. Hedefimiz 400 ünite kan stoku yapmak. Kocaeli genelinde 1 günde 255 kan toplanmış. Velilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte bu rakamı geçmeyi düşünüyoruz” dedi.



"İlk defa böyle bir etkinlik gördük"

Kan bağışına destek sunan Adem Güven ise, “Faydamız olsun istedik. Gayet güzel bir etkinlik. Biz Kocaeli bölgesinde okullarla çalışıyoruz. İlk kez böyle bir okulda kan bağışı etkinliği gördük. İnşallah bu örnek olur. Vatandaşlarımızın da seve seve bu etkinliğe geleceğinden eminim” diye konuştu.



"Haberlerde kan stoklarının azaldığını gördük"

Kampanya fikrini düşünen öğrencilerden Esila Balkan (13) de, “Arkadaşlarımızla birlikte haberlerde kan stoklarının azaldığını gördük. Bir şey yapmamız gerektiğini düşündük. Okulumuzun Kızılay kulübü başkanı Simge hocamızla görüştük. Müdür beye gittik, o da kampanyamızı onayladı. Böyle bir bağışa vesile olduğumuz için mutluyuz” şeklinde konuştu.



"Öğrencilerimizin bilinç kazanması açısından da çok önemli"

Öğrencileri bu duyarlı fikirleri için kutlayan öğretmen Simge Sevinç Güner ise "Öğrencilerimiz yapılan haberlerden etkilendiler ve taleplerini bize ilettiler. Bizde Kızılay’a ulaştık. Kan bağışı etkinliğinin okulda olması öğrencilerimizin bilinç kazanması açısından da çok önemli. Öğrencilerimiz, velileri etkiledi. Birçok insan geldi. Bu da öğrencilerin sayesinde oldu" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.