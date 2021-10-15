Park halindeki otomobilden sızan gaz korkuttu

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir sitenin otoparkında park halinde bulunan otomobilden sızan gaz kokusu korku dolu anlara sebep oldu.

Olay, İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerindeki bir sitenin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 41 LV 324 plakalı Hyundai marka otomobilden gaz kokusu geldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şerit çekerek, çevrede güvenlik önlemi aldı, otoparktan siteye geçmek isteyen vatandaşlar ise başka alanlara yönlendirildi.

Olayı öğrenerek aracının başına gelen İrfan G., anahtarı itfaiye ekiplerine teslim etti. İtfaiye ekipleri, otomobilin tankında bulunan gazın giriş ve çıkışlarını kapatarak emniyete aldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Panik olduklarını söyleyen Turgay Polatcan, "Otoparktan gaz kokusunu hissettik, ihbarda bulunduk. İtfaiye ekipleri geldi. 2 saattir bekliyorduk, araç sahibi de yeni geldi. Araç sahibi cama numarasını da bırakmamış, kendisinde de ulaşamamıştık" dedi.

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