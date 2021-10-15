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Başkan Büyükakın: “İki tane heykeli açmak için 2 genel başkan, 4 büyükşehir belediye başkanı çağırıyorlar” Darıca’da tamamlanan iki önemli proje hizmete açıldı

İHA

Başkan Büyükakın: “İki tane heykeli açmak için 2 genel başkan, 4 büyükşehir belediye başkanı çağırıyorlar” Darıca’da tamamlanan iki önemli proje hizmete açıldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde tamamlanan iki projenin açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, muhalefeti eleştirerek, "Böylesine güzel iki tesisi değil, iki tane heykeli açmak için 2 tane genel başkan 4 tane büyükşehir belediye başkanı çağırıyor adamlar" dedi.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde söz verdiği ve geçtiğimiz aylarda vatandaşların hizmetine giren Trafik Eğitim Parkı ile Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi’nin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Duaların edilmesinin ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Daha sonra il ve ilçe protokolü, her iki tesisi de gezerek bilgi aldı. Spor yapan kadınlarla sohbet eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, daha sonra çocuklarla oyunlar oynadı, trafik eğitim parkında araç sürdü.

“Sosyal hayata fayda sağlamak adına bu projeyi hayata koyduk”
Programın açılışında konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezimiz üst katında çocuklarımıza ait bir spor salonumuz var. Bir oyun alanımız var. Alt katında hanımefendilerin yaşamlarını kolaylaştıracağımız projeleri sunduk. Biliyoruz ki bir şehrin mutlu olması için gereken hanımefendilerin mutlu olmasıdır. İnşallah burada hanımefendiler aşağıda spor yaparken yukarıda da çocukları eğitmen arkadaşlarımızla birlikte huzur içerisinde güvenli bir şekilde hem eğlenecekler hem öğrenecekler” dedi.

“Burada bin 705 tane hanımefendi eğitim görüyor”
Bir önceki dönem belediye başkanından bu projeyi devraldıklarını ve projeyi 1 yıl önce tamamladıklarını belirten Başkan Bıyık, “Ama açılışı malum pandemiden dolayı yapamamıştık. Burada bin 705 tane hanımefendi eğitim görüyor. Aynı zamanda 400 tane de çocuğumuz eğitim görecek. Kişisel gelimim merkezlerimiz var. Bu merkezlerimizde mahallelerimizdeki yapılanmalarımızda ücretsiz ring araçlarımızı koyduk. Mahallelerdeki spor yapmak isteyen hanımefendileri buraya ücretsiz bir şekilde taşıyor ve getiriyoruz. Böyle güzel bir hizmeti bugün açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Büyükakın’dan heykel açılışı göndermesi
Açılışta muhalefet partisini eleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "İki tane güzel tesisi açmak için bir araya geldik. Bir tanesi kadın ve çocuk spor eğitim merkezi. Çok harika düşünülmüş bir hizmet. Ben başkanımızı tebrik ediyorum. İki şeyi de düşünmüş; çocuklu anneler spor yapmaya gelecekler ama çocuğu nerede bırakacaklar. Bunu da düşünmüş ve harika olmuş. O kadar detaylı düşünmüş ki burada ismi bizim şehit öğretmenimizin ismi olarak seçmeleri ayrıca takdire şayan bir şey. Şehit Aybüke öğretmenin adını buraya vermeniz bizim için ayrı bir gurur vesilesi olmuş. Ama bir kusur var. O kusuru da söylemeden geçemeyeceğim. Böylesine güzel iki tesisi değil iki tane heykeli açmak için 2 tane genel başkan 4 tane büyükşehir belediye başkanı çağırıyor adamlar sen buraya çağırmayı becerememişsin. Allah razı olsun, gerçekten çok büyük bir hizmet. Biz ne temel atmaya zaman ayırabiliyoruz ne de açılış yapmak için zaman ayırıyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın şehre gelmesi halinde bu tesislerin, şehrimizin 12 ilçesindeki tesislerin tamamının da kurdelesini ona kestiririz. Biz bugün hizmete alma töreni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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