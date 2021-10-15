Kaçan sürücünün otomobilinin camına tutunan trafik polisi, sürüklenerek yaralandı (4)

PARTİDEN İHRAÇ SÜRECİ BAŞLATILDI
İzmit´te, denetim için aracını durduran polis memuru Bedir Yıldız'ın yaralanmasına neden olan bir dönem CHP Kocaeli İl Gençlik Başkan Yardımcılığı görevini yürüten ve halen partide üye olarak devam eden Bülent Sadıkoğlu´nun, partisinden ihraç edilmesi için süreç başlatıldı.
İhraç haberini sosyal medya hesabından duyuran CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, Sadıkoğlu´nun partide şu an aktif görevi bulunmadığını belirterek, açıklama yaptı:
"Kocaeli CHP'de aktif bir görevi bulunmayan, polis memurumuzun ve tüm vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atan şahsın, partimizden en kısa sürede ihraç edilmesi için gerekli süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2021-10-15 22:36:10
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