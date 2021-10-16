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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En çok elektronik atığı getirenlere akıllı saat verildi

İHA

En çok elektronik atığı getirenlere akıllı saat verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin atık toplama etkinliğinde en çok atık getiren vatandaşlara akıllı saat hediye edildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 14 Ekim Uluslararası Elektronik Atık Günü’nde eatık toplama etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, en çok atık getiren ilk üç kişiye ise hediyeleri verildi. Toplamda 362 kg elektronik atığın toplandığı etkinliğe, ellerindeki işe yaramayan elektronik atıkları getiren vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Eatık toplama etkinliği kapsamında 89,35 kg ile Kübra Genç birinci, 66,65 kg ile Sabri Furkan Demiröz ikinci ve 36,6 kg ile Muhammet Yılmaz üçüncü oldu. Elektronik atık toplama etkinliği kapsamında en çok atık getiren vatandaşlara hediyeleri Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem tarafından, daire başkanlığı binasında verildi. Hediyeleşme programında üç vatandaşa akıllı saat hediye edildi.
"Eatıkların geri dönüşümü adeta milli servet"
Hediyeleşme öncesinde vatandaşlarla sohbet eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, "Yaptığımız etkinliklerle her ilçede ve her mahallede çevre gönüllülerinin oluşmasını istiyoruz. Biz kurum olarak çevre için hassasiyet gösteriyoruz ama vatandaşımızın da çevre hassasiyeti daha yüksek olursa sonuç almamız daha kolaylaşır. Sizlerde ilerdeki etkinliklerimizde çevre gönüllümüz olursanız mutlu oluruz. Biz gönüllülerimiz ile birlikte şehrimizde çevre açısından farkındalık oluşturmak istiyoruz. Sizlerde farkındasınız birçok elektronik atık, tehlikeli atık sınıfına giriyor. Bu atıkların içerisinde toprağa ve çevreye zararlı kurşun, civa ve diğer ağır atıklar bulunuyor. Bunun yanında bu atıkların içerisinde birçok maddenin geriye kazandırılması da bir değere dönüşüyor. Bu durum da çok önemli çünkü atık değil çöp değil adeta bir milli servete dönüşüyor. Bu etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bu atıklardan elde edilecek gelir de sokak hayvanlarına bağışlanacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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