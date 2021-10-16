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Avcıların kamyoneti takla attı, bagajda avlanması yasak geyik bulundu

İHA

Avcıların kamyoneti takla attı, bagajda avlanması yasak geyik bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde avcıların içinde bulunduğu kamyonet tıra arkadan çarparak, takla attı. Kazada avcılar yaralanırken, kamyonetin bagajında ise avlanması yasak olan kızıl geyiği bulundu.
Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç.'nin yönetimindeki 06 DYF 05 plakalı kamyonet, Nihat Ö. idaresindeki 34 CCJ 502 plakalı dorsesi olmayan tıra arkadan çarparak, takla attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonetin içinde bulunan İ.Ç. ve Ö.T., olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Bur sırada kamyonetin bagajında ise avlanması yasak olan kızıl geyik olduğu görüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, kızıl geyiğe el koydu. İ.Ç. ve Ö.T. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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