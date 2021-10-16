Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları başladı

Türkiye Kürek Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları, 15 kulüpten 300’e yakın sporcuyla start aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kürek Federasyonu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Deniz Ticaret Odası iş birliğiyle yapılan yarışlarda Kocaeli’den İzmit Sümerspor Kürek Kulübü, Şişecam Çayırova ve Bayramoğlu Kürek Kulübünün yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Sinop Gençlik Merkezi Kürek Kulübü, İzmir Kürek Kulübü, Türk Balıkadamlar, TED Ankara Kolejliler, Komodor, Atılım Üniversitesi, İstanbul Kürek Kulübü, Altınboynuz, Galata Kürek Kulübü, Haliç Kürek Kulübü ve Vira Kürek kulüplerinden 300’e yakın sporcu mücadele ediyor. Güneşli ve güzel bir havada başlayan şampiyonada ilk üç sırayı alan sporculara madalya, kulüplere ise kupaları verilecek.

4 bin 200 metrelik parkur

Türkiye’de düzenlenen ilk Dünya şampiyonası standartlarında yarışma olma niteliğini taşıyacak Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları’nda kürekçiler 4 bin 200 metrelik parkurda kıyasıya mücadele ediyor. Sporcular Deniz Küreği Dört çifte (4X+) sınıfındaki teknelerle yarışacakları organizasyon, U19 Kadınlar, U19 Erkekler, Kadınlar, Erkekler, Master Kadınlar, Master Erkekler ve Master Mix olmak üzere toplam 7 kategoride yapılıyor.

Kocaeli Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde düzenlenen yarışların ilk gününde sporcular, master mix, master erkekkadın, 19 yaş altı erkek ve kadın kategorilerinde mücadele ediyor.

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