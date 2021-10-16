Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular Altındaki hızlı yükselişi fırsat bilenler kuyumculara koştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular Altındaki hızlı yükselişi fırsat bilenler kuyumculara koştu

İHA

Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular Altındaki hızlı yükselişi fırsat bilenler kuyumculara koştu

Altın piyasasındaki hızlı yükselişi fırsat bilen vatandaşlar, yatırım amaçlı aldıkları altınları bozdurmak için soluğu kuyumcularda aldı. Bir günde toplam 1.5 milyon TL değerinde altın bozdurma işlemi gerçekleştiren kuyumcular, satış yapamadıklarını söyledi.
Vatandaşlar, son günlerde döviz kurlarının hareketliliği nedeniyle kuyumcuların yolunu tuttu. Fiyatların yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar, kar amacıyla biriktirdikleri altınlarını bozdurmak için kuyumculara akın etti. Altın fiyatının daha da yükseleceğini söyleyen kuyumcular, bir günde toplam 1.5 milyon TL değerinde altın bozdurduklarını ve henüz hiç satış yapamadıklarını dile getirdi.

"Altın fiyatları daha da yükselecek"
Altın fiyatlarının yükselmesi ile beraber vatandaşların altın bozdurmaya yöneldiğini söyleyen kuyumcu Sergen Kavarkurt, "Altınlarını bozmak isteyen vatandaşlar fiyat artışlarından dolayı mutlu ancak nisan, mayıs ayları daha çok nişan, düğün ayları olduğu için bu aylarda altın almak isteyen vatandaşlar fiyatları duyunca üzülüyor. Euro ve dolar yükseldiği için altının yükseleceğini düşünüyoruz. Bu yüzden altına yönelmek vatandaşlar için daha avantajlı olacaktır. Şuan ki rakamlara göre vatandaşın alımdan çok satış yapması daha mantıklı ama yine de bekleyip görmek lazım. Yatırım amaçlı olan gram, çeyrek, yarım altına vatandaşın ilgisi var. Ama bizim yine yatırım amaçlı tavsiyelerimiz gram, cumhuriyet, çeyrek altın gibi ürünlerdir" dedi.

"En güvenilir kapı altın"
Altın fiyatlarının daha da yükseleceğini düşünen Şerafettin Uğur, yatırımını da altından yana yapmayı tercih ettiğini belirtti. Uğur, "Son 23 günden beri dolarla beraber altın fiyatları da çok yükseldi. Vatandaşların alım gücü yok, şu anda çok zor şartlardayız. Biz de birikimimizi altına yatıralım dedik. Böyle giderse altın daha da yükselecek. Daha önce bitcoine yatırım yapıp kazandım ancak bitcoinde sıkıntılar olunca bozdurmak zorunda kaldım ve tekrardan altına yöneldim. Şu an en güvenilir kapının altın olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"1.5 milyona yakın bozdurma işlemi gerçekleştirdik"
Dolar endeksli altının yükseldiğini ifade eden kuyumcu Can Eraslan, "Dolar, Euro, altın, genel olarak madenlerde ve dövizlerde yükselme söz konusu. Şu anda alıştan çok satış oluyor. Bir gün içerisinde yaklaşık 1.5 milyona yakın bozdurma işlemi gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra hiç satışımız olmadığı için kasaya giren bir nakit yok sadece çıkan nakit var. Millet elindeki altınları şu an TL’ye dönüştürüp yatırım yapmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çarpışan iki kamyondan biri devrildi, sürücü sıkışarak yaralandı Devrilen kamyonu çekiciler zar zor kaldırdı
YEREL HABERLER Çarpışan iki kamyondan biri devrildi, sürücü ...
'Bebeğim zarar görür' diye aşı yaptırmayan Nurcan: Büyük bir hata yaptım
YEREL HABERLER 'Bebeğim zarar görür' diye aşı yaptırmayan Nurcan: ...
Aşı olmayan korona hastasından mesaj: "Aşınızı olun" "Aşı olmadığım için çok pişmanım. Büyük bir hata yaptım, keşke olsaydım"
YEREL HABERLER Aşı olmayan korona hastasından mesaj: "Aşınızı ...
Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları başladı
YEREL HABERLER Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları başladı
Sütün hijyeni ve kalitesi eğitimi Kaynarca'da devam etti
YEREL HABERLER Sütün hijyeni ve kalitesi eğitimi Kaynarca'da devam ...
İzmit Körfezi´ni kirleten gemiye 3 milyon 28 bin 355 lira ceza
YEREL HABERLER İzmit Körfezi´ni kirleten gemiye 3 milyon 28 bin 355 ...
Hidrolik yağ sızıntısıyla denizi kirleten gemiye 3 milyonluk ceza
YEREL HABERLER Hidrolik yağ sızıntısıyla denizi kirleten gemiye 3 ...
Kızlarına mektup yazdığı çifti öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı İddianamede ifadesi yer alan sanık: "O an ki sinirle üzerlerine rast gele ateş ettim"
YEREL HABERLER Kızlarına mektup yazdığı çifti öldüren sanık hakkında ...
Avcıların kamyoneti takla attı, bagajda avlanması yasak geyik bulundu
YEREL HABERLER Avcıların kamyoneti takla attı, bagajda avlanması ...
En iyi derece için İzmit Körfezi´nde kürek çektiler
YEREL HABERLER En iyi derece için İzmit Körfezi´nde kürek çektiler
Avcılar kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı
YEREL HABERLER Avcılar kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl ...
Darıca'da çifte açılış
YEREL HABERLER Darıca'da çifte açılış
Milyonlarca liralık enerji tesisine maganda kurşunu delik açtı Yorgun merminin deldiği güneş enerji panelleri hurdaya ayrıldı GES santraline delik açan kurşunlardan işçiler şans eseri kurtuldu
YEREL HABERLER Milyonlarca liralık enerji tesisine maganda kurşunu ...
En çok elektronik atığı getirenlere akıllı saat verildi
YEREL HABERLER En çok elektronik atığı getirenlere akıllı saat ...
Büyükşehirin tarıma destek projeleri Konya'da tanıtıldı
YEREL HABERLER Büyükşehirin tarıma destek projeleri Konya'da ...
Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu: 6 işletmeci gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu: 6 işletmeci ...
Polisi sürükleyerek yaralayan CHP'li partiden ihraç ediliyor İl başkanı ihraç sürecinin başladığını duyurdu
YEREL HABERLER Polisi sürükleyerek yaralayan CHP'li partiden ihraç ...
Kaçan sürücünün otomobilinin camına tutunan trafik polisi, sürüklenerek yaralandı (4)
YEREL HABERLER Kaçan sürücünün otomobilinin camına tutunan trafik ...
Kavanozlara turşu değil uyuşturucu doldurdular Eve düzenlenen baskında 17 kavanoz esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Kavanozlara turşu değil uyuşturucu doldurdular Eve ...
Başkan Büyükakın: “İki tane heykeli açmak için 2 genel başkan, 4 büyükşehir belediye başkanı çağırıyorlar” Darıca’da tamamlanan iki önemli proje hizmete açıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın: “İki tane heykeli açmak için 2 ...
Park halindeki otomobilden sızan gaz korkuttu
YEREL HABERLER Park halindeki otomobilden sızan gaz korkuttu
Bu festivalde Ayva rüzgarı esecek Başkan Kocaman vatandaşları ayva festivaline davet etti
YEREL HABERLER Bu festivalde Ayva rüzgarı esecek Başkan Kocaman ...
Kan stokların yüzde 1'in altına düşünce devreye ilköğretim öğrencileri girdi Stoklarının alarm verdiğini duyan öğrenciler kan bağışı kampanyası başlattı Öğrencilerin duyarlı davetine koşan veliler 200 ünite kan bağışladı
YEREL HABERLER Kan stokların yüzde 1'in altına düşünce devreye ...
Başkan Büyükgöz, esnafı toplantıya davet etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz, esnafı toplantıya davet etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.