Kursiyer olduğu yere azmiyle koordinatör oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kursiyer olduğu yere azmiyle koordinatör oldu

İHA

Kursiyer olduğu yere azmiyle koordinatör oldu

İzmit’te kendi ayaklarının üzerinde durmak amacıyla belediyenin açtığı ücretsiz kurslara katılan Fehime Akar, aldığı eğitim ve azmi ile gittiği kursa koordinatör oldu.
İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen İzmit Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM), kadınların iş hayatında gelişmelerine yardımcı olarak, üretime teşvik ediyor. Üretime teşvik edilen kadınlardan biri olan Fehime Akar da kursiyer olarak girdiği İZGİM’de aldığı eğitim ve azmi ile koordinatör oldu. İzmit’te dünyaya gelen 54 yaşındaki Fehime Akar, mozaik sanatı ile ilk olarak 5 yıl önce İZMEK’te tanıştı. Birçok farklı kursa giderek kendini farklı alanlarda da geliştiren Akar, İZMEK yılsonu sergisinde hiç tanımadığı birinin kendi yaptığı ürünü satın almasıyla büyük bir mutluluk yaşadı ve ardından mozaik sanatına ağırlık verdi.
Zaman içerisinde başarılı çalışmalara imza atan Fehime Akar, İzmit Belediyesinin çeşitli stantlarında görev aldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e yazdığı dilekçe sonrası hayatı tamamen değişen Akar, imza attığı başarılı çalışmalar sonrası İZGİM'de koordinatörlük görevine getirildi. Katıldığı kursta koordinatörlük görevine kadar yükselmesinin mutluluğunu yaşayan Akar, “İZGİM’in kadınlar için çok önemli bir istihdam merkezi olduğunu düşünüyorum. İZGİM'de uyumlu, belli bir seviyede işlerine önem veren ve sanatı profesyonelce yapan kişiler ile çalışıyoruz. Burada şu anda yalnızca kendimize çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl içerisinde düzenimizi oturtarak yavaş yavaş toplu siparişler alabilecek duruma geleceğiz. İzmit Belediyesinin günübirlik kurmuş olduğu sabit satış noktalarının bu tür el sanatlarının ve el emeğinin tanıtılması hususunda çok büyük önemi var. Önceliğimiz tanıtım, ardından satış konusunda en iyisine ulaşmaya gayret göstereceğiz” dedi.
Öğrencilikten başlayarak koordinatörlüğe kadar uzanan zorlu bir yolculuğu geride bırakan başarılı iş kadını, yeni bir yola çıkmak adına cesarete ihtiyacı olan kadınlara da seslendi. Zor ancak güzel bir yol olduğunun altını çizen Akar, “Öğrencilikten başlayarak atölye koordinatörlüğüne giden zorlu ancak bir o kadar da güzel bir yolculuk yaptım. Her zaman, kadınların her şeyi başarabileceklerine olan inançlarını asla kaybetmemeleri gerektiğini ve el emeklerini farklı platformlarda değerlendirerek kazanca dönüştürebileceklerini gördüm. Bu konuda İZGİM ve İzmit Belediyesinin herkese fırsat sağladığını yakından görüyor ve biliyoruz. Adım atmak için daha neyi bekliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TEM’de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER TEM’de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Flamingoların İzmit Körfezi’ne olan tutkusu fotoğraf karesine yansıdı İzmit Körfezi flamingoların vazgeçilmezi oldu Flamingolar İzmit Körfezi’nde görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER Flamingoların İzmit Körfezi’ne olan tutkusu fotoğraf ...
Distilasyon tesisinde yoğun mesai
YEREL HABERLER Distilasyon tesisinde yoğun mesai
5 liralık kazı kazanla 200 bin lira kazandı, gezici bayinin uyarısıyla fark etti
YEREL HABERLER 5 liralık kazı kazanla 200 bin lira kazandı, gezici ...
Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular Altındaki hızlı yükselişi fırsat bilenler kuyumculara koştu
YEREL HABERLER Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın ...
Çarpışan iki kamyondan biri devrildi, sürücü sıkışarak yaralandı Devrilen kamyonu çekiciler zar zor kaldırdı
YEREL HABERLER Çarpışan iki kamyondan biri devrildi, sürücü ...
'Bebeğim zarar görür' diye aşı yaptırmayan Nurcan: Büyük bir hata yaptım
YEREL HABERLER 'Bebeğim zarar görür' diye aşı yaptırmayan Nurcan: ...
Aşı olmayan korona hastasından mesaj: "Aşınızı olun" "Aşı olmadığım için çok pişmanım. Büyük bir hata yaptım, keşke olsaydım"
YEREL HABERLER Aşı olmayan korona hastasından mesaj: "Aşınızı ...
Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları başladı
YEREL HABERLER Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları başladı
Sütün hijyeni ve kalitesi eğitimi Kaynarca'da devam etti
YEREL HABERLER Sütün hijyeni ve kalitesi eğitimi Kaynarca'da devam ...
İzmit Körfezi´ni kirleten gemiye 3 milyon 28 bin 355 lira ceza
YEREL HABERLER İzmit Körfezi´ni kirleten gemiye 3 milyon 28 bin 355 ...
Hidrolik yağ sızıntısıyla denizi kirleten gemiye 3 milyonluk ceza
YEREL HABERLER Hidrolik yağ sızıntısıyla denizi kirleten gemiye 3 ...
Kızlarına mektup yazdığı çifti öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı İddianamede ifadesi yer alan sanık: "O an ki sinirle üzerlerine rast gele ateş ettim"
YEREL HABERLER Kızlarına mektup yazdığı çifti öldüren sanık hakkında ...
Avcıların kamyoneti takla attı, bagajda avlanması yasak geyik bulundu
YEREL HABERLER Avcıların kamyoneti takla attı, bagajda avlanması ...
En iyi derece için İzmit Körfezi´nde kürek çektiler
YEREL HABERLER En iyi derece için İzmit Körfezi´nde kürek çektiler
Avcılar kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı
YEREL HABERLER Avcılar kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl ...
Darıca'da çifte açılış
YEREL HABERLER Darıca'da çifte açılış
Milyonlarca liralık enerji tesisine maganda kurşunu delik açtı Yorgun merminin deldiği güneş enerji panelleri hurdaya ayrıldı GES santraline delik açan kurşunlardan işçiler şans eseri kurtuldu
YEREL HABERLER Milyonlarca liralık enerji tesisine maganda kurşunu ...
En çok elektronik atığı getirenlere akıllı saat verildi
YEREL HABERLER En çok elektronik atığı getirenlere akıllı saat ...
Büyükşehirin tarıma destek projeleri Konya'da tanıtıldı
YEREL HABERLER Büyükşehirin tarıma destek projeleri Konya'da ...
Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu: 6 işletmeci gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu: 6 işletmeci ...
Polisi sürükleyerek yaralayan CHP'li partiden ihraç ediliyor İl başkanı ihraç sürecinin başladığını duyurdu
YEREL HABERLER Polisi sürükleyerek yaralayan CHP'li partiden ihraç ...
Kaçan sürücünün otomobilinin camına tutunan trafik polisi, sürüklenerek yaralandı (4)
YEREL HABERLER Kaçan sürücünün otomobilinin camına tutunan trafik ...
Kavanozlara turşu değil uyuşturucu doldurdular Eve düzenlenen baskında 17 kavanoz esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Kavanozlara turşu değil uyuşturucu doldurdular Eve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.