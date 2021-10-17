Kursiyer olduğu yere azmiyle koordinatör oldu

İzmit’te kendi ayaklarının üzerinde durmak amacıyla belediyenin açtığı ücretsiz kurslara katılan Fehime Akar, aldığı eğitim ve azmi ile gittiği kursa koordinatör oldu.

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen İzmit Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM), kadınların iş hayatında gelişmelerine yardımcı olarak, üretime teşvik ediyor. Üretime teşvik edilen kadınlardan biri olan Fehime Akar da kursiyer olarak girdiği İZGİM’de aldığı eğitim ve azmi ile koordinatör oldu. İzmit’te dünyaya gelen 54 yaşındaki Fehime Akar, mozaik sanatı ile ilk olarak 5 yıl önce İZMEK’te tanıştı. Birçok farklı kursa giderek kendini farklı alanlarda da geliştiren Akar, İZMEK yılsonu sergisinde hiç tanımadığı birinin kendi yaptığı ürünü satın almasıyla büyük bir mutluluk yaşadı ve ardından mozaik sanatına ağırlık verdi.

Zaman içerisinde başarılı çalışmalara imza atan Fehime Akar, İzmit Belediyesinin çeşitli stantlarında görev aldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e yazdığı dilekçe sonrası hayatı tamamen değişen Akar, imza attığı başarılı çalışmalar sonrası İZGİM'de koordinatörlük görevine getirildi. Katıldığı kursta koordinatörlük görevine kadar yükselmesinin mutluluğunu yaşayan Akar, “İZGİM’in kadınlar için çok önemli bir istihdam merkezi olduğunu düşünüyorum. İZGİM'de uyumlu, belli bir seviyede işlerine önem veren ve sanatı profesyonelce yapan kişiler ile çalışıyoruz. Burada şu anda yalnızca kendimize çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl içerisinde düzenimizi oturtarak yavaş yavaş toplu siparişler alabilecek duruma geleceğiz. İzmit Belediyesinin günübirlik kurmuş olduğu sabit satış noktalarının bu tür el sanatlarının ve el emeğinin tanıtılması hususunda çok büyük önemi var. Önceliğimiz tanıtım, ardından satış konusunda en iyisine ulaşmaya gayret göstereceğiz” dedi.

Öğrencilikten başlayarak koordinatörlüğe kadar uzanan zorlu bir yolculuğu geride bırakan başarılı iş kadını, yeni bir yola çıkmak adına cesarete ihtiyacı olan kadınlara da seslendi. Zor ancak güzel bir yol olduğunun altını çizen Akar, “Öğrencilikten başlayarak atölye koordinatörlüğüne giden zorlu ancak bir o kadar da güzel bir yolculuk yaptım. Her zaman, kadınların her şeyi başarabileceklerine olan inançlarını asla kaybetmemeleri gerektiğini ve el emeklerini farklı platformlarda değerlendirerek kazanca dönüştürebileceklerini gördüm. Bu konuda İZGİM ve İzmit Belediyesinin herkese fırsat sağladığını yakından görüyor ve biliyoruz. Adım atmak için daha neyi bekliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

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