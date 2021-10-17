TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Orduspor 1967: 1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Orduspor 1967: 1

İHA

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Orduspor 1967: 1

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor, sahasında Orduspor 1967 ile 11 berabere kaldı.

Stat: Derince Belediye Sentetik Çim
Hakemler: Ömer Şivka xx, Ali Gün xx, Hüseyin Sepetçioğlu xx
Belediye Derincespor: Taha Ayan xxx, Bertuğ Başdemir xx (Ufukcan Engin dk. 78 ?), Efe Karaoğlu xx, Kadir Torbacı xx (Mert Somay dk. 84 ?), Mehmet Tosun xx (Mesut Can Tunalı dk. 67 xx), Melih İnan xxx, İlker Cihan xx, Ramazan Özkabak xxx (Sefa Durmuş dk. 67 xx), Tayfun Kırca xx, Berkay Çakır xxx, Muhammed Enes Yılmaz xxx
Teknik Direktör: Murat Parlak
Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK: Ferhat Yılmaz xx, Ahmet Batuhan Akyüz xx, Oğuz Saltabaş xx, Tolga Yılmaz xx (Seçim Can Koç dk. 64 x), Bilal Gülden xx, Görkem Can Güner xx (Asil Aksu dk. 80 ?), Eray Eren xx, Metin Sevinç x (Serhat Velioğlu dk. 64 x), Cevatcan Ekinci xx (Muhammet Can Öztürk dk. 74 x), Ömercan Aslan xx, Tevfik Doğukan Pala xx
Teknik Direktör: Telat Özden
Goller: Ramazan Özkabak (dk. 24), Efe Karaoğlu (dk. 82 k.k.) (Belediye Derincespor)
Sarı kartlar: Ramazan Özkabak, Bertuğ Başdemir (Belediye Derincespor), Oğuz Saltabaş (Orduspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel haber) Meşin yuvarlığın peşinde erkeklere taş çıkardılar 5 yaşındaki kız çocuğu 'Top geçer adam geçmez' yeşil sahada meydan okudu 'Kızlar futbol mu oynar?' sorusunu sahada yetenekleri ile cevapladılar
YEREL HABERLER (Özel haber) Meşin yuvarlığın peşinde erkeklere taş ...
Bulgaristanlı belediye başkanından Türkiye’deki seçmenlerine çağrı Koşukavak Belediye Başkanı Sebihan Mehmed: “Doğduğu yerleri unutmasınlar, oylarını kullansınlar”
YEREL HABERLER Bulgaristanlı belediye başkanından Türkiye’deki ...
İklim değişikliği farkındalığı için bisiklet turu; bakan yardımcısı da pedal çevirdi
YEREL HABERLER İklim değişikliği farkındalığı için bisiklet turu; ...
Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları’nda İzmit Sümerspor fırtınası esti
YEREL HABERLER Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları’nda İzmit ...
Kursiyer olduğu yere azmiyle koordinatör oldu
YEREL HABERLER Kursiyer olduğu yere azmiyle koordinatör oldu
TEM’de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER TEM’de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Flamingoların İzmit Körfezi’ne olan tutkusu fotoğraf karesine yansıdı İzmit Körfezi flamingoların vazgeçilmezi oldu Flamingolar İzmit Körfezi’nde görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER Flamingoların İzmit Körfezi’ne olan tutkusu fotoğraf ...
Distilasyon tesisinde yoğun mesai
YEREL HABERLER Distilasyon tesisinde yoğun mesai
5 liralık kazı kazanla 200 bin lira kazandı, gezici bayinin uyarısıyla fark etti
YEREL HABERLER 5 liralık kazı kazanla 200 bin lira kazandı, gezici ...
Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular Altındaki hızlı yükselişi fırsat bilenler kuyumculara koştu
YEREL HABERLER Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın ...
Çarpışan iki kamyondan biri devrildi, sürücü sıkışarak yaralandı Devrilen kamyonu çekiciler zar zor kaldırdı
YEREL HABERLER Çarpışan iki kamyondan biri devrildi, sürücü ...
'Bebeğim zarar görür' diye aşı yaptırmayan Nurcan: Büyük bir hata yaptım
YEREL HABERLER 'Bebeğim zarar görür' diye aşı yaptırmayan Nurcan: ...
Aşı olmayan korona hastasından mesaj: "Aşınızı olun" "Aşı olmadığım için çok pişmanım. Büyük bir hata yaptım, keşke olsaydım"
YEREL HABERLER Aşı olmayan korona hastasından mesaj: "Aşınızı ...
Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları başladı
YEREL HABERLER Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları başladı
Sütün hijyeni ve kalitesi eğitimi Kaynarca'da devam etti
YEREL HABERLER Sütün hijyeni ve kalitesi eğitimi Kaynarca'da devam ...
İzmit Körfezi´ni kirleten gemiye 3 milyon 28 bin 355 lira ceza
YEREL HABERLER İzmit Körfezi´ni kirleten gemiye 3 milyon 28 bin 355 ...
Hidrolik yağ sızıntısıyla denizi kirleten gemiye 3 milyonluk ceza
YEREL HABERLER Hidrolik yağ sızıntısıyla denizi kirleten gemiye 3 ...
Kızlarına mektup yazdığı çifti öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı İddianamede ifadesi yer alan sanık: "O an ki sinirle üzerlerine rast gele ateş ettim"
YEREL HABERLER Kızlarına mektup yazdığı çifti öldüren sanık hakkında ...
Avcıların kamyoneti takla attı, bagajda avlanması yasak geyik bulundu
YEREL HABERLER Avcıların kamyoneti takla attı, bagajda avlanması ...
En iyi derece için İzmit Körfezi´nde kürek çektiler
YEREL HABERLER En iyi derece için İzmit Körfezi´nde kürek çektiler
Avcılar kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı
YEREL HABERLER Avcılar kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl ...
Darıca'da çifte açılış
YEREL HABERLER Darıca'da çifte açılış
Milyonlarca liralık enerji tesisine maganda kurşunu delik açtı Yorgun merminin deldiği güneş enerji panelleri hurdaya ayrıldı GES santraline delik açan kurşunlardan işçiler şans eseri kurtuldu
YEREL HABERLER Milyonlarca liralık enerji tesisine maganda kurşunu ...
En çok elektronik atığı getirenlere akıllı saat verildi
YEREL HABERLER En çok elektronik atığı getirenlere akıllı saat ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.