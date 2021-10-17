TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Orduspor 1967: 1

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor, sahasında Orduspor 1967 ile 11 berabere kaldı.
Stat: Derince Belediye Sentetik Çim
Hakemler: Ömer Şivka xx, Ali Gün xx, Hüseyin Sepetçioğlu xx
Belediye Derincespor: Taha Ayan xxx, Bertuğ Başdemir xx (Ufukcan Engin dk. 78 ?), Efe Karaoğlu xx, Kadir Torbacı xx (Mert Somay dk. 84 ?), Mehmet Tosun xx (Mesut Can Tunalı dk. 67 xx), Melih İnan xxx, İlker Cihan xx, Ramazan Özkabak xxx (Sefa Durmuş dk. 67 xx), Tayfun Kırca xx, Berkay Çakır xxx, Muhammed Enes Yılmaz xxx
Teknik Direktör: Murat Parlak
Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK: Ferhat Yılmaz xx, Ahmet Batuhan Akyüz xx, Oğuz Saltabaş xx, Tolga Yılmaz xx (Seçim Can Koç dk. 64 x), Bilal Gülden xx, Görkem Can Güner xx (Asil Aksu dk. 80 ?), Eray Eren xx, Metin Sevinç x (Serhat Velioğlu dk. 64 x), Cevatcan Ekinci xx (Muhammet Can Öztürk dk. 74 x), Ömercan Aslan xx, Tevfik Doğukan Pala xx
Teknik Direktör: Telat Özden
Goller: Ramazan Özkabak (dk. 24), Efe Karaoğlu (dk. 82 k.k.) (Belediye Derincespor)
Sarı kartlar: Ramazan Özkabak, Bertuğ Başdemir (Belediye Derincespor), Oğuz Saltabaş (Orduspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.