Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Milli teknolojinin güçlenmesi için kadınlar olarak biz de varız 

Dinçer AKBİR/GEBZE(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, KADEM'nin düzenlediği İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı'nda finale kalan 5 kadın girişimciye 50'şer bin TL ödül verildi. KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Fikrinden tasarımına, projesinden ticarileşmesine kadar her aşamada yerli ve milli teknolojinin güçlenmesi için kadınlar olarak biz de varız" dedi.

Kadınların girişimcilik cesaretini artırmak ve projelerini istihdam potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürmelerine destek olmak amacıyla KADEM, TÜBİTAK, Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi ve KOSGEB iş birliği ile düzenlenen İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı'nda ödüller sahibini buldu. Sunum yapan ve finale kalmayı başaran 5 kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle 50'şer bin TL'lik ödüllerini aldılar.

'SADECE ÇALIŞAN DEĞİL, GİRİŞİMCİ KADINLAR DA VAR'

Törende konuşan KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "İnovasyonda Kadın Projesi'ni 2015 yılında hayata geçirirken bir hedefimiz vardı. Ülkemizde kadın istihdamının artması, kadınların katma değeri yüksek ürünler üreterek çalışma hayatında fırsat eşitliğine ulaşması ile istihdama katılım ve ekonomide adaletin tesis edilmesi. Bu 6 yıllık süreçte gördük ki, artık kadınlar hem girişimciliğin yaygınlaşması hem de bu alandaki farkındalığın artması yolunda emin adımlarla yürüyor. Gördük ki, kadınlarımız iş hayatında artık sadece çalışan olarak değil, girişimcilik cesaretleriyle, yetenek ve donanımlarıyla, kendi fikirlerini teşebbüslere dönüştürerek iş kuran, iş veren, önemli buluşlara imza atan ve ülke ekonomisine katma değer katan ürünler üreten bireyler olarak yer alıyor. Bugün iş dünyasında fiziksel güç yerine fikirsel gücü destekleyen dönüşüm, inovasyonla değer kazanıyor. Artık kadınlarımız bu dönüşümün tam merkezinde yer alıyor. Pek çok alanda artık kendi teknolojisini kendisi üreten bir ülkeyiz. `Bunları biz yapamayız. Ancak dışarıdan satın alabiliriz´ diyen dışa bağımlı, kompleksli bir zihniyet halen var. Fakat artık o zihniyetin karşısında yeşeren bir filiz gibi, bu halka yeniden umut ve cesaret veren milli teknoloji hamlesi var. Fikrinden tasarımına, projesinden ticarileşmesine kadar her aşamada yerli ve milli teknolojinin güçlenmesi için kadınlar olarak biz de varız" dedi.

`KADINLAR ÜRETİME VE EKONOMİK İSTİKRARA KATKI SAĞLIYOR´

Kadınların istihdama ulaşmasında eğitimin önemine vurgu yapan Bakan Derya Yanık da "Kadınların eşit fırsatlara ulaşmasında en belirleyici etkenlerden biri hiç şüphesiz eğitim. Bizler geçtiğimiz 19 yıllık süreçte kadınların okur yazarlık oranının artması için çalışmalar yürüttük. Bu gayretin neticesinde 2020 yılında 6 yaşın üzerindeki kadınların okuryazarlık oranı yüzde 79'dan yüzde 95´e yükseldi. Kadınların eğitim imkanlarına erişimi arttıkça hem iş gücüne katılım oranları arttı, hem de karar alma mekanizmalarında daha çok yer almaya başladılar. Türkiye artık seri üretimin ötesinde, parlak projelerle, girişimcilik ve inovasyon alanında da rekabetlere alan açan bir ülke haline geldi. Bu süreçte kadınlar, iş gücüne katılımlarının ötesinde istihdam yaratma gücünü de elde etti. İşveren olarak kadınlar hem üretime, ekonomik istikrara katkı sağlıyor hem de kadınların istihdam edilmesine kapı aralıyor" diye konuştu.

'KADINLARIN HER ALANDA AKTİF OLMADIĞI BİR TÜRKİYE HAYAL EDİLEMEZ'

Teknolojik olanakların artması ile çalışma hayatında kadın ve erkek eşitliğinin daha fazla sağlandığını belirten Bakan Mustafa Varank ise "Sürdürülebilir bir kalkınma için kadınların iş hayatına katılımı konusunda çok daha net adımlar atmamız lazım. 2023 hedeflerimizden bir tanesi de kadınların iş hayatına katılım oranını yüzde 41'e çıkarmak. Elbette bu hedef sadece kadın istihdamını artırmak olarak yorumlanmamalı. Aslında kadınların karar mekanizmalarında, kilit pozisyonlarda daha fazla yer almalarını hedefliyoruz. Bunun için de ulaşabileceğimiz kadar çok kadın girişimcinin hayaline ortak olmak istiyoruz. Kadın girişimciler yalnızca 2020 yılında 43 milyon dolar girişim sermayesi yatırımı alarak 2019 yılındaki tutarı 7'ye katlamayı başardı. Girişimcilik sektöründe görece az görünen varlıklarına rağmen önemli başarılar elde ettiler. Girişimcilik sektöründe görece az görünen varlıklarına rağmen önemli başarılar elde ettiler. Bu da gösteriyor ki, bugün kadınların her alanda aktif olmadığı bir Türkiye geleceği hayal edilemez" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİR

