Kontrolden çıkan kamyonet bariyerlerin üzerine devrildi: 2 yaralı Devrilen kamyonet D100'de trafiği kilitledi

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 karayolunda kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle kapanan yolda trafik durma noktasına geldi.
Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmit D100 karayolu Ankara istikameti Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ö. (37) idaresindeki 39 LR 557 plakalı hurda yüklü kamyonet, seyir halinde ilerlediği sırada yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda fren yapılınca kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Savrulan kamyonet, yol kenarındaki bariyerlerin üzerine devrildi. Devrilen kamyonette bulunan Samet C.S.(20) ve Barış Ö.(26) yaralanırken, sürücü ise yara almadan kurtuldu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada bariyerlere devrilen kamyonet sebebiyle kapanan D100 Karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan kamyonet çekici ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.