Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı kafede bıçakladı



Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, Aynur Ç. (50) boşanma aşamasında olduğu eşi Suat Ç. tarafından çalıştığı kafenin mutfağında bıçaklandı. Ağır yaralanan Aynur Ç. tedavi altına alınırken, kafe çalışanları tarafından etkisiz hale getirilen Suat Ç. gözaltına alındı.

Olay saat 17.30 sıralarında İzmit Seka Park içerisindeki bir kafede meydana geldi. Kafenin mutfağında çalışan Aynur Ç.´nin yanına boşanma aşamasındaki eşi Suat Ç. geldi. Mutfakta yaşanan tartışma sırasında Suat Ç., eline geçirdiği bıçakla Aynur Ç.´yi yaraladı. Göğsüne 3 bıçak darbesi alan Aynur Ç.´nin çığlıklarını duyan kafe çalışanları, Suat Ç.´yi yakalayarak, etkisiz hale getirdi. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi yapılan Aynur Ç., ambulans ile İzmit Seka Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Suat Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-10-17 21:13:17



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