Apartman dairesinde yangın paniği

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan ve paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi’nde bulunan bir evde küçük çaplı bir yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bilirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.

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