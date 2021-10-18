İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası’nda şampiyon Bekirderespor

13 takımın kıyasıya mücadele ettiği İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası’nda, finalde Kadıköyspor’u penaltı atışları sonucu 54 mağlup eden Bekirderespor şampiyon oldu.

Pandemi nedeniyle uzun süre futboldan uzak kalan amatör futbol kulüplerini yeni sezon öncesi kaynaştırmak ve futbol özlemlerini dindirmek adına kolları sıvayan İzmit Belediyesi, İzmit’ten 13 takımı Başkanlık Kupası’nda bir araya getirdi. 4 Ekim’de başlayan turnuvada kıyasıya mücadeleler yaşanırken, rakiplerini tek tek eleyen Bekirderespor ile Kadıköyspor adlarını finale yazdıran ekipler olmuştu.



Şampiyonu penaltı atışları belirledi

Pazar günü Cephanelik Stadı’nda saat 16:00’da başlayan müsabakada şampiyonluk mücadelesine çıkan iki takımdan gol perdesini açan taraf, Ferdi’nin penaltı golüyle Kadıköyspor oldu. Bu gole cevap vermekte gecikmeyen Bekirderespor, yine bir penaltı vuruşunda Serdar ile skoru 11’e getirdi. Kalan dakikalarda eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine 54 üstünlük sağlayan Bekirderespor, İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası’nın sahibi oldu. Kupasını İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’dan alan genç futbolcular büyük sevinç yaşadı.

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