İzmit'te sağanak



Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli),(DHA)İZMİT'te sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İzmit'te öğle saatlerinde bastıran sağanak etkili oldu. Şiddetli yağmura hazırlıksız yakalananlar ya iş yerlerinin saçak altlarına girdi ya da iş hanlarında yağışın dinmesini bekledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı vatandaşlar suların dolduğu noktalardan atlayarak geçti. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, şiddeti azalan yağmurun aralıklarla sürdüğü bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-10-18 13:58:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.