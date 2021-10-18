Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına konut

Sağlık çalışanlarının talebi doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Sağlık Kent Konutları ihalesi 23 Kasımda gerçekleşecek.
Pandemi sürecinde salgına karşı büyük destek veren sağlık çalışanlarının talepleri doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık Kent Konutları projesi için start vermişti. 30 Eylül’de tanıtımı yapılan proje için 23 Kasım Salı günü Kent Konut Genel Müdürlüğü’nde ihale gerçekleştirileceği duyuruldu. Kartepe Kent Meydanı’na yakın bir yerde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire olarak yapılacak olan proje, 502 konuttan oluşacak. 115 Ekim tarihleri arasında başvuruları alınan konutlara 758 sağlık çalışanı başvurdu. 502 daire için hak sahibi olanlar, yapılacak kura ile belirlenecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.