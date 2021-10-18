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CHP’li eski yöneticinin Trabzonspor-Fenerbahçe maçı paylaşımı Trabzonluları ayağa kaldırdı Maçın ardından yaptığı kin ve nefret dolu paylaşımı tepki görünce sildi Trabzonlular’dan CHP’li isme jet cevap: "Trabzon bu ülkenin çimentosudur. Ne sen ne de senin gibi müptezeller, değil Trabzon ismini bu ülkeden kazımak, onun tozunu bile alamazsınız"

İHA

CHP’li eski yöneticinin Trabzonspor-Fenerbahçe maçı paylaşımı Trabzonluları ayağa kaldırdı Maçın ardından yaptığı kin ve nefret dolu paylaşımı tepki görünce sildi Trabzonlular’dan CHP’li isme jet cevap: "Trabzon bu ülkenin çimentosudur. Ne sen ne de senin gibi müptezeller, değil Trabzon ismini bu ülkeden kazımak, onun tozunu bile alamazsınız"

Kocaeli’de CHP İzmit İlçe Teşkilatı eski Sekreteri Arda Başaran, TrabzonsporFenerbahçe maçının ardından sosyal medyada yaptığı “Bu ülke siyasetten, ekonomiden, inşaattan, spordan Trabzon’u temizlemediği sürece daha çok dibe batmaya mahkum kalacaktır” paylaşımı tepki görünce apar topar yorumunu silerek özür diledi.
Dün akşam oynanan TrabzonsporFenerbahçe maçının ardından CHP’li eski yöneticinin sosyal medyada Trabzon halkına yönelik kin ve nefret dolu paylaşımı büyük tepki gördü. Kocaeli’de CHP İzmit ilçe teşkilatı eski sekreteri olarak görev yapan ve aynı zamanda belediye çalışanı olan Arda Başaran, TrabzonsporFenerbahçe maçının ardından sosyal medyadan “2011’de içinizde kalan şey 2022’de de kalacak hiç merak etmeyin. Son cümle bu ülke siyasetten, ekonomiden, inşaattan, spordan Trabzon’u temizlemediği sürece daha çok dibe batmaya mahkum kalacaktır. Farkına varınca da her şey için çok geç olacaktır!” ifadelerini kullandı. Paylaşımın ardından önce Kocaeli’de yaşayan, daha sonra ise Türkiye genelindeki Trabzonlular’ın büyük tepkisi ile karşılaşınca yorumunu apar topar sildi.

“Trabzonluları hedef alarak haddini aşmıştır”
Paylaşımın silinmesine rağmen sosyal medyada elden ele yayılan mesaj büyük tepki görmeye devam edince Kocaeli Trabzonlular Derneği yönetimi de sert bir bir açıklama yayınlayarak Başaran’ı kınadı. Dernek yönetimi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde, Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan maç sonucunu hazmedemeyen İzmit Belediyesi çalışanı, Arda Başaran adlı kişi sosyal medya hesabından Trabzonluları hedef alarak haddini aşmıştır. Yerel basına da haber olan seviyesiz, kin ve nefret içeren bu paylaşımlar kentimizde yaşayan birçok hemşehrimizi rahatsız etmiş, derinden üzmüştür. Dernek Başkanımız Dr. Fuat Ayar ve Yönetim kurulundan birçok arkadaşımıza konuyla ilgili tepki mesajları yağmıştır. Trabzon ve Trabzonluları her yerden kazımak isteyen bu müptezele cevabımız, ‘Trabzon bu ülkenin çimentosudur. Ne sen ne de senin gibi müptezeller, değil Trabzon ismini bu ülkeden kazımak Onun tozunu bile alamazsınız.’ Ayrıca hiçbir Trabzonlu Edirne’den Kars’a, İzmir’den Diyarbakır’a bu ülke insanını ayırmaz, kazımak, temizlemek istemez, bilakis kardeş görür. Bir sözümüzde Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e olacak. Sayın Başkan bu hadsiz personelinize haddini bildirin, gereğini yapın. Trabzonluları bu ülkeden temizlemek neymiş görsün müptezel. Arda Başaran’a bir çift sözümüz daha olacak. Dün aksam yaptığın o paylaşımları neden korkup sildin? Şimdi erkek ol ve o paylaşımları bir daha at, klavye delikanlısı. Şahsın acilen camiamızdan özür dilemesini ayrıca şahsın çalışmakta olduğu İzmit Belediye başkanlığının kişi hakkında acilen gerekli disiplin sürecini başlatmasını, aksi takdirde camiamızı rencide eden bu nefret paylaşımı nedeniyle kişi hakkında Derneğimiz tarafımızdan yasal sürecin başlatılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Tepkiler sonrasında özür
Dernek yönetiminin açıklamaları sosyal medya üzerinden yapılan tepkilerin ardından ise Başaran, Trabzonlular’dan özür diledi. Başaran’ın özür mesajı şöyle:
"Maçtan sonra şahsi sosyal medya hesabımda yapmış olduğum paylaşımların Trabzonlu vatandaşlarımızı rahatsız ettiğini, bu konuda samimi gördüğüm arkadaşlarımın dile getirdiği üzüntüler ile öğrenmiş bulunmaktayım. Bu kentte her kesim ile yakın ilişki içeresinde olan, her siyasi partiden dostlara sahip olan ve CHP’li kimliğini de asla gizlemeyen biri olarak Trabzonlu arkadaşları rencide eden bir olayın muhatabı olduğum için üzüntülerimi ifade ediyorum. Söz konusu paylaşım benim taraftarlık duygumun getirdiği üzüntü ve öfkenin yansımasıdır. Üyesi bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi ve çalıştığım kurum olan İzmit Belediyesi ile ilişkilendirilmemesi konusunu da önemle rica eder, Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı değerli ağabeyim Fuat Ayar nezdinde tüm Trabzonlu hemşehrilerime tekrar özürlerimi ifade ederim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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