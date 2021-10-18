Çıkan yangın gecekonduyu küle çevirdi

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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi 119. Sokak'ta bir gecekonduda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü gecekondudan çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında gecekonduda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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