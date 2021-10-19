Otoyol geçiş köprüsünde kiriş montajları tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden İlimtepe yolu 1.etap çalışmalarında inşa edilen otoyol geçiş köprüsünde kiriş montajları yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden, Körfez Yeni Yalı Mahallesinden başlayarak İlimtepe Mahallesine giden 5,2 kilometrelik yolun 1. etabı kapsamında inşa edilen otoyol geçiş köprüsünün kirişlerinin montajı yapıldı. Toplamda 45 adet kirişin koyulduğu otoyol geçiş köprüsü ile Yeni Yalı Mahallesi’nden TEM üzerinden geçilerek Yunus Emre Caddesi’ne geçiş sağlanacak.

Altyapı çalışmaları kapsamında yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının yenilendiği İlimtepe yolu 1.etap çalışmaları kapsamında, yolun biten kısımlarında alt temel plent miks temel serimine başlandı. TEM üzerinden geçişi sağlayacak köprüde döşeme betonu dökümü yapılacak, döşeme betonu dökümü sonrası üzerine asfalt serimi olacak.

Otoyol geçiş köprüsü için 90 adet temel kazıkları çakıldı. Proje kapsamında, bin 120 metre uzunlukta duble yol, 800 metre dere ıslahı ve geçiş menfezleri de yapılıyor.

D100 Yeni Yalı Mahallesinden başlayan yol, Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallelerinden geçecek. D100 Karayolu ile İlimtepe Konutları arasında kuzeygüney yönlü bağlantı sağlayacak dört şeritli yolun sonraki etaplarının da tamamlanmasıyla Kuzey Marmara Otoyolunun Sevindikli çıkışının D100 Karayolu ile olan bağlantılarının sağlanması amaçlanıyor.

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