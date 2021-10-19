Polisi sürükleyen eski CHP'li başkan yardımcısı: Şeker hastasıyım, panikledim (2)

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Trafik polisinin yaralanmasına neden olan Bülent Sadıkoğlu, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2021-10-19 11:46:19



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