Polisi sürükleyen eski CHP'li başkan yardımcısı: Şeker hastasıyım, panikledim (3)

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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TUTUKLANDI

İzmit´te, denetim sırasında durdurulan otomobilini aniden hareket ettirerek, cama tutunan trafik polisinin sürüklenerek yaralanmasına neden olan Bülent Sadıkoğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

2021-10-19 15:20:32



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