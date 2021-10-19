Kuyumcuyu dolandıran 2 şüpheli sahte altınlarla yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 3 ayrı kuyumcuya sahte altın vererek dolandıran 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından sahte altınlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İzmit’te 3 ayrı kuyumcudan sahte altın ihbarı alan polis ekipleri, bölgede bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) ile kuyumcularda bulunan güvenlik kameralarını incelemedi. Yapılan çalışmalar neticesi kuyumculara sahte altın sattıkları tespit edilen H.L. ve V.C. isimli şahıslar hakkında operasyon düzenlendi. Polis tarafından yapılan operasyonla H.L. isimli şahıs Kartepe’de V.C. isimli şahıs ise Sakarya’da sahte altınlarla yakalanarak çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.