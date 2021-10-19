Polisi sürükleyen eski CHP'li başkan yardımcısı: Şeker hastasıyım, panikledim (4)

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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BAŞSAVCILIKTAN 'TUTUKLAMA' AÇIKLAMASI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP eski İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı sürücü Bülent Sadıkoğlu´nun tutuklanmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Bülent Sadıkoğlu´nun Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgusunun yapıldığı, şüphelinin, 'Görevli Memuru Kasten Öldürmeye Teşebbüs' ve 'Görevli Memura Direnme' suçlarından tutuklandığı belirtilerek, soruşturmanın devam ettiği açıklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR

2021-10-19 18:44:16



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