Başkan Kocaman, Avrupalı öğrencileri ağırladı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Erasmus+ programı kapsamında İtalya, Hırvatistan ve Romanya’dan gelen öğrencileri misafir etti.
Başkan Kocaman, İspanya koordinatörlüğünde İtalya, Hırvatistan, Romanya, Türkiye (Antalya) ve Türkiye (Kocaeli) ortaklığı ile yürütülen “Eutourısm” projesi kapsamında, Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde Kartepe’ye gelen öğrencileri meclis salonunda misafir etti.
Yabancı öğrencileri ağırladıkları için mutlu olduklarını belirten Kocaman, "Hangi ülkeden olursa olsun hangi dili konuşursa konuşsun gençler ile bir araya gelmekten büyük keyif alıyorum. Dünya'mızı gençlerimiz kurtaracak. Yeter ki gerekli desteği ve eğitimi alsınlar. Erasmus projesi kapsamında bir çok farklı ülkeden Kartepe'mize gelen gençleri belediyemizde misafir ederek Kartepe’yi anlattık, hayallerini, hedeflerini dinledik" dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.