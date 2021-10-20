Kuzenini öldüren sanığa 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemi

Kocaeli’de aralarında anlaşmazlık bulunan kuzenini iddiaya göre, üzerine balta ile saldırması neticesinde silahla vurarak öldüren sanık hakkında hazırlanan mütalaada, haksız tahrik indirimleri uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



Olay, 25 Nisan tarihinde Kandıra ilçesi Bollu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Üzeyir Türkyılmaz (56) ve kuzeni İ.T. (55) arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Daha önce de aralarında benzer sebeplerle husumet bulunan iki kuzen arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.T., cebinden çıkarttığı tabanca ile Üzeyir Türkyılmaz’a ateş etti. Kurşunun isabet ettiği Üzeyir Türkyılmaz, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekiplerince yakalanan İ.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



“Yolda birinin hareketsizce yattığını gördüm”

‘Kasten öldürme’ suçundan yargılanan İ.T.’nin duruşması bugün Kocaeli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları ve tanık yer alırken tutuklu sanık duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemini (SEGBİS) ile katıldı. Sanık ve müştekinin kuzeni olduğu öğrenilen tanık Recep T., “Fındık bahçeme gittiğim esnada Üzeyir’i bahçesinde çalışırken gördüm. Bir süre sonra traktörle tarlasından ayrıldı ve tartışma sesleri duydum. Tartışanların kim ve olayın ne olduğunu bilmiyordum. Ben bahçemde işime devam ettiğim esnada silah sesi duydum, silah sesinden sonra kavga sesleri kesildi. Ben olayın ne olduğunu bilmediğim için olay yerine gitmedim ve işime devam ettim. Bir süre sonra yağmur bastırdı ve ben eve gitmek için yola çıktım. Yolda birinin hareketsizce yattığını gördüm, hemen muhtarı arayarak yardım istedim. Muhtar gelene kadar yerde yatan kişinin yanına gitmedim. Muhtar gelince ambulansa haber verdik. Benim bildiğim ve gördüğüm bundan ibarettir” dedi.



“Üzerime balta ile yürüdü”

Mahkeme heyetinin sorduğu sorulara cevap veren İ.T., “Ben tanık Recep’i olay günü hiç görmedim. Olay günü Üzeyir ile karşılaşmamız ile bana hakaret ederek üzerime balta ile yürüdü. Ben üzerime balta ile gelmesi sebebiyle kendimi korumak amacıyla havaya ateş ettim. Ben ateş etmeseydim balta üzerime gelecekti. İsteyerek yaptığım bir şey değildi” diye konuştu.



“18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemi”

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık İ.T.’nin Üzeyir Türkyılmaz’ı öldürme suçundan haksız tahrik indirimleri uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, taraf avukatların savunma için süre talep etmeleri üzerine duruşmayı erteledi.

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