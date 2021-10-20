Dinamitle patlatma sırasında kaya parçaları 2 araca zarar verdi, 1 kişi yaralandı



Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir demir çelik fabrikasına ait arazide yapılan temel kazısında dinamitle patlatma sırasında parçalanan kaya parçaları 2 aracın üzerine düştü, 1 kişi hafif yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Darıca ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Bir demir çelik fabrikasına ait arsada kurulacak enerji santrali için yapılan temel kazısı sırasında çıkan kayanın dinamitle patlatılmasına karar verildi. İzin alınarak patlatmanın yapılacağı sırada caddenin ulaşıma kapatılması istendi. Patlatma sırasında kayadan kopan parçalar, etrafa saçıldı. Bazı parçalar, arazinin altından geçen caddeye ve 2 aracın üzerine düştü. Bu sırada aracında bulunan Hüseyin D. hava yastıklarının açılması sonucu hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Hüseyin D.'yi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürdü.

Patlatma çalışmaları sonlandırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2021-10-20 14:54:47



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