Dinamitle patlatma sırasında kaya parçaları 2 araca hasar verdi, 1 kişi yaralandı (2)

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PATLATMA ANI KAMERADA

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, fabrikaya ait arazide kayanın dinamitle patlatılma anının, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Bölgeye yakın akaryakıt istasyonundaki sürücünün, patlatılma bilgisinin verilmesi üzerine cep telefonuyla kayda girdiği görüntülerde; basınçla yükselen taşların, yoldan geçen aracın üzerine düştüğü anlar yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2021-10-20 16:00:40



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