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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de operasyonlardan kaçan 4 PKK'lı terörist yakalandı

DHA

Kocaeli'de operasyonlardan kaçan 4 PKK'lı terörist yakalandı


Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları sırasında Türkiye'ye kaçak yollardan girerek saklanan terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla 1'i kadın 4 kişiyi yakaladı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK soruşturması kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla 1'i kadın 4 kişiyi takibe aldı. Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla H.H., Ö.Ö., M.K. ve Y.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. H.H.'nin, PKK/YPG terör örgütünün Suriye'nin Cinderes bölgesindeki kadın biriminde sözde komutan olduğu, örgütsel ve silahlı faaliyetler gerçekleştirdiği belirlendi. H.H.'nin Zeytin Dalı Harekatı sırasında kaçarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edildi.
ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BİLİNİYOR
Şüphelilerden Ö.Ö.'nün ise örgüt içerisinde yıllarca silahlı faaliyetlerde bulunduğu ve Afrin'e düzenlenen harekat sırasında yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelerek saklandığı tespit edildi. M.K. isimli şüphelinin ise örgüt içerisinde uzun yıllar boyunca faaliyet gösterdiği, silahlı çatışmalara katıldığı ve kayıtlarda çatışmada öldürülmüş olarak gözüktüğü belirtildi.
YAKALANMAMAK İÇİN SÜREKLİ ADRES DEĞİŞTİRMİŞ
İstanbul'da yakalanan Y.Ç. isimli şüphelinin ise 2014 yılında Türkiye'den yasa dışı yollarla Suriye'ye geçerek örgüte katıldığı ve Zeytin Dalı Harekatı sırasında yasa dışı yollarla Türkiye'ye döndüğü tespit edildi. Yakalanmamak için sürekli kıyafet ve adres değişikliği yaptığı belirlenen Y.Ç.'nin terör örgütü içerisinde çok sayıda silahlı eyleme katıldığı belirlendi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2021-10-20 16:28:15

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