Kocaeli'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

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Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıdığı belirlenen 3 şüpheliden 1'ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığının men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 7 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken, göçmenleri taşıdığı belirlenen 3 şüpheliden 2'si hakkında adli işlem yapıldı, 1'i ise tutuklandı.

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