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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Romanların sorunları çalıştayda masaya yatırılacak

İHA

Romanların sorunları çalıştayda masaya yatırılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Ekim Cumartesi günü Türkiye’deki Roman Derneklerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyecek.
Çalıştayda Romanların, eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal hizmetler alanında yaşadıkları sorunlar ve buna yönelik çözüm önerileri akademik ortamda masaya yatırılacak. Büyükşehir belediyesinin, akademisyenlerin yönetiminde gerçekleştireceği çalıştaya, Kocaeli Roman Dernekleri ve Federasyonunun yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren Roman derneklerinden 200’e yakın yönetici katılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ev sahipliğindeki çalıştay, 23 Ekim Cumartesi günü 10.30’da açılış konuşmaları ile başlayacak.
Roman Çalıştayı aynı gün öğleden sonra çalışmalarına başlayacak. Katılımcılar, Roman vatandaşlarla ilgili eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal hizmetler konu başlıklarındaki görüşlerini ifade edecek.

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