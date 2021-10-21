Körfez’de meme kanserine farkındalık semineri

Körfez Belediyesi, 131 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı kapsamında, Körfez Kent Konseyi iş birliği ile seminer düzenledi.

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün eşi Hatice Söğüt, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zehra Coşkun Salih, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysun Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özel Körfez Marmara Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Zeki Eren’in konuşmacı olarak katıldığı programda, “Meme kanseri nedir? Erken tanı, kendi kendine muayene ve kanserin belirtileri” konusunda çeşitli bilgiler aktarıldı. Opr. Dr. Mehmet Zeki Eren, Türkiye’de her 810 kadından 1’inin meme kanserine yakalandığını belirtti.

"Erken tanı, hayat kurtarır"

Meme Kanseri hakkında kadınlara çeşitli bilgiler aktaran Mehmet Zeki Eren, "2039 yaşları arasında olan kadınların 2 yılda bir, 4049 yaşları arasındaki kadınların ise her yıl doktor muayenesi olması gerekiyor. Beslenme çok önemli, mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Stresi hayatınızdan uzak tutun. Ve altını çizerek söylüyorum en ufak bir durumda bile hekim arkadaşlarımıza muayene olmaya gidin. Ailenizde bir kişi de dahi meme kanseri yaşayan varsa, genetik taramalarınızı da yaptırın. Unutmayalım ki; erken tanı, hayat kurtarır” dedi.

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