Çayırova Kitap Fuarı kapılarını açıyor

Çayırova 2. Kitap Fuarı, 22 Ekim Cuma günü saat 10.00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle kapılarını açıyor.

Türkiye'nin seçkin 70 yayınevinin 5 bin kitabı standarda satışa sunacak. Kitap fuarına Bekir Develi, Serdar Tuncer, Hayati İnanç, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hatice Kübra Tongar, Erhan Afyoncu, Kahraman Tazeoğlu ve İsmail Kılıçarslan gibi ulusal ve yerel 60 yazar söyleşi, imza günü ve konferans ile fuara renk katacak.

Fuar süresince düzenlenecek 31 söyleşisinin 17’si ilçedeki çeşitli okullarda gerçekleşecek. Okullarda söyleşi yapıp kitaplarını imzalayacak olan konuk yazarların 5000 kitabı öğrencilere hediye edilecek. 10 gün açık kalacak fuarda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Mevlidi Nebi programı, yetişkin ve çocuk tiyatrosun sahne alacağı fuarda, Şef Ünal Dursun’un yönetiminde cumhuriyet konseri verilecek.

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