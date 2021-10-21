Başkan Şayir, pazarcı esnafını ziyaret etti

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Çarşamba pazarını ziyaret ederek, yakın zamanda açılışı yapılacak kapalı semt pazarı ve katlı otoparkın tanıtım broşürünü dağıttı.

Esnafa kapalı semt pazarı ve kapalı otopark hakkında bilgiler veren Başkan Şayir, Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılacak olan projenin 3 katlı ve 8600 metrekare kullanım alanının olacağını ve 235 pazarcı esnafının yer alacağını belirtti. Şayir, yaklaşık 220 araçlık açık ve kapalı otopark yeri olacağını da ifade etti.

"Esnafımızın çilesi son bulacak"

Esnafla sohbet eden Başkan Şayir, "Seçim beyannamemizde sözünü verdiğimiz bir projemizi daha hayata geçirebilmenin mutluluğu içerisindeyiz. Modern kentlerin artık modern kapalı semt pazarlarına ihtiyacı vardır. Bizde gelişen ve büyüyen ilçemizin önemli bir eksiği olan modern kapalı semt pazarı ve katlı otopark projesinin hayata geçmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle yaptığımız çalışmada sona geliyoruz. İnşallah yakın bir zamanda inşaatımız bitecek ve hep birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Kapalı Semt Pazarı projemizin hayata geçmesi ile pazarcı esnafımız ferah bir mekanda satışlarını yapabilecek, yine vatandaşlarımız da aileleriyle birlikte rahatlıkla evlerinin ihtiyaçlarının buradan sağlayabilecekler. Esnafımızın çilesi olan yağmur, kar kış çilesi son bulacak" dedi.

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