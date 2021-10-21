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İzmit Körfezi'ne 6 bin levrek, çupra ve kalkan bırakıldı

DHA

İzmit Körfezi'ne 6 bin levrek, çupra ve kalkan bırakıldı


Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)İZMİT Körfezi'ni Balıklandırma Projesi kapsamında 6 bin levrek, çupra ve kalkan denize bırakıldı. 
İzmit Körfezi'ni Balıklandırma Projesi'nin 4'üncü etabı kapsamında 2 bin levrek, 2 bin çupra ve 2 bin kalkan, İzmit Körfezi´ne bırakıldı. Hereke sahilinde yapılan törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Trabzon Su Ürünleri Merkezi Araştırma Enstitüsü Müdürü Ercan Küçük, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Büyükşehir Belediyesi, Trabzon ve Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü iş birliğiyle yetiştirilen ve su tanklarında sahile getirilen balıklar, su tankları vanalarının açılmasıyla denize bırakıldı.  
İzmit Körfezi'nden önceki yıllarda balık tuttuklarını şimdi ise denize balık saldıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, "Biz eskiden denizden balık tutardık, şimdi denize balık salıyoruz. Bu aynı zamanda bu hassasiyetin hatırlatılması açısından da bir yaklaşım olarak görülmeli. Denize balık bırakmak zorunda kalmadığımız bir yaşam biçimini tesis etmeli, dünyada yaşarken dünyaya ne yaptığımızı hatırlayarak yaşamamız gerektiğini de aynı zamanda burada hatırlatmış oluyoruz. İnsanoğlu bozmadan yaşamayı öğrenmeli. Bozmamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bozduktan sonra yapma çalışmalarından ziyade bozmadan yaşamayı hatırlatmasını temenni ediyorum bu çalışmanın" diye konuştu. 
`GÖRÜLMEZ HALE GELEN BALIKLAR YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLADI´ 
İzmit Körfezi'nin kendini yenileyeceğini söyleyen Büyükakın, "Hem çeşitlilik artıyor hem de popülasyon artıyor. Yani eskiden türü iyice azalan ya da görülmez hale gelen balıklar yeniden görülmeye başladı. Diğer taraftan da üremeleri arttı. Bunun çeşitli sebepleri var. Bir kısmı avlanma yasakları, ona ilişkin tedbirler. Bir kısmı denizin temizlenmesine ilişkin tedbirler. Bunun yanında batıklar oluşturuyoruz, balıkların içinde yaşayabileceği resifler oluşturuyoruz. Bunların balık popülasyonuna etkisi de çok açık. Hem çeşitlilik hem de nüfus olarak artıyor. İnşallah bu hassasiyeti kaybetmeden devam ettiğimizde çok kısa bir sürede körfez kendini yenileyecek, diye düşünüyoruz. Bence haberler iyi" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-10-21 13:07:07

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