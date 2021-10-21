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Suriye'den kaçıp Türkiye'de yakayı ele veren 4 terörist adliyeye sevk edildi

İHA

Suriye'den kaçıp Türkiye'de yakayı ele veren 4 terörist adliyeye sevk edildi

Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaçarak sürekli adres ve kılık değiştiren, Kocaeli ile İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla da yakalanan 1'i kadın 4 örgüt üyesi adliyeye sevk edildi. Zanlıların, Afrin'de silahlı çatışmalara katıldığı tespit edildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TSK’nın 2018 Ocak ayında başlattığı ve terör örgütü PKK’nın YPG ile YPJ yapılanmasına ağır kayıplar verdirdiği Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaçarak sürekli adres ve kılık değiştiren örgüt üyelerinin Kocaeli ve İstanbul illerinde saklandığında dair bilgilere ulaştı. Yapılan takip neticesi Kocaeli ve İstanbul’da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, örgüt üyesi olduğu tespit edilen ve özellikle Afrin'de silahlı çatışmalara katıldığı belirlenen 1'i kadın 4 terörist gözaltına alındı.

Sözde komutan çıktı
Düzenlenen operasyonda Kocaeli’de yakalanan H.H. isimli kadının Suriye Cinderes bölgesinde, PKK/YPJ terör örgütünün kadın biriminde sözde komutan olduğu, çeşitli eylemlerde silahlı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi. Sözde komutanın, canını kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatından kaçarak yasa dışı yollar ile yurda girdiği belirlendi.

Çatışmada öldü gözüküyordu
Jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalanan M.K. isimli örgüt üyesinin de örgüt içerisinde uzun yıllar faaliyetlerde bulunduğu, kayıtlarda çatışmalarda öldürülmüş olarak bilindiği, aynı şekilde TSK’nın düzenlediği harekattan canını kurtarmak amacıyla yurda kaçak yollar ile girip saklandığı tespit edildi. Ö.Ö isimli şüphelinin ise PKK/YPG üyesi olduğu, uzun yıllardan bu yana silahlı faaliyetlerde bulunduğu, Afrin’e düzenlenen operasyonda kaçıp yurda yasa dışı yollar ile girerek normal vatandaş görünümü ile hayatını sürdürdüğü belirlendi.
Operasyon kapsamında İstanbul’da yakalanan Y.Ç.’nin ise İstanbul’dan 2014 yılında kaçak yollar ile Suriye’ye geçip örgüte katıldığı, birçok silahlı çatışmada yer aldığı, son olarak TSK’nın düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaçarak tekrar yurda yasa dışı yollar ile girdiği belirlendi. Örgüt üyesinin sürekli kılık değiştirdiği ve yakalanmamak amacıyla sık sık adres değişikliği yaptığı da edinilen bilgiler arasında yer aldı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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