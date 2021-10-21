Kocaelispor galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor Yeşil siyahlılarda parola 5'te 5 yapmak

TFF 1. Lig’de son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle üst sıralara yükselen Kocaelispor, hafta sonu oynayacağı Gençlerbirliği maçıyla galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor.

TFF 1.Lig’de geride kalan 9 haftada 16 puanla beşinci sırada bulunan Kocaelispor, hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçına galibiyet parolası ile çıkacak. Ligde oynanan son 4 maçından galibiyet ayrılan yeşilsiyahlılarda takım içinde oluşan havanın bozulmaması amacıyla Gençlerbirliği’ni maçında da galibiyet serisinin sürdürülmesi hedefleniyor. Geriye kalan haftalarda bir haftayı bay geçen yeşilsiyahlı ekibin 24 Ekim Pazar günü saat 19.00’da seyircisinin önünde Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı maçta Oğuzhan Aksu düdük çalacak.

Kocaelispor'da çapraz bağ sakatlığı geçiren Hasan Hatipoğlu haricinde eksik bulunmuyor. Atila Turan ise 3 sarı kartla ceza sınırındaki tek oyuncu olarak görünüyor. Kendi seyircisi önünde oynayacak olan yeşilsiyahlıların en önemli gol silahının ise takımın en golcü oyuncusu olan Dino Ndlovu olması bekleniyor.

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