Kocaeli ve İstanbul'da yakalanan 4 PKK'lı terörist adliyede (2)

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3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli ve İstanbul'da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen örgütün kadın biriminde sözde komutan olan H.H. ile M.K. ve Ö.Ö. tutuklandı, Y.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-10-21 17:19:21



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