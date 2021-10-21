Türkiye'de yakayı ele veren 4 terörist tutuklandı

Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaçarak sürekli adres ve kılık değiştiren 1'i kadın 4 terörist, Kocaeli ile İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanarak tutuklandı.



Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TSK’nın 2018 Ocak ayında başlattığı ve terör örgütü PKK’nın YPG ile YPJ yapılanmasına ağır kayıplar verdirdiği Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaçarak sürekli adres ve kılık değiştiren örgüt üyelerinin Kocaeli ve İstanbul illerinde saklandığında dair bilgilere ulaştı. Yapılan takip neticesi Kocaeli ve İstanbul’da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, örgüt üyesi olduğu tespit edilen ve özellikle Afrin'de silahlı çatışmalara katıldığı belirlenen 1'i kadın 4 terörist gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. 4 terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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