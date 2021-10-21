Kocaeli'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'nda durdurulan araç içerisinde 17 düzensiz göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu üzerinde durdurduğu araç içerisinde 17 kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Yasa dışı yollarla yurda giren göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken, "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan B.B. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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