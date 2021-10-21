Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.



Kaza, Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.T. idaresindeki 41 TM 897 plakalı Tofaş marka otomobil ile T.G. yönetimindeki 41 L 0776 plakalı Lada marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüleri araçlarında sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı şahısları araçlardan kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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