Kağıtsporlu güreşçilerden 34 madalya

Kağıtsporlu güreşçiler, Düzce’de düzenlenen turnuvadan 34 madalya ile döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, güreş branşında geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor. Güreş branşı alt yapısındaki çalışmalarla geleceğe yatırım yapan Kağıtsporlu başarılı sporcular, katıldıkları özel turnuvadan madalyalarla döndü. Minikler kategorisinde mücadele eden geleceğin şampiyonlarından 30 kilogramda Alihan Metin 1., Ahmet Ali Gül 2., 34 kilogramda Oğuzhan Babekov 3., 38 kilogramda İsa isaov 2., 48 kilogramda Muhammet şehit 2., Ömer Arda Aker 3., Muhammet Enes Aker 3., 52 kilogramda Abdürrahim Dursun 3., 57 kilogramda Abdülaziz Sayrov 1., Oğuzhan Yıldırım 2., 68 kilogramda Rahman Emre Koparan 1. oldu.

Düzce'de gerçekleştirilen iller arası Nurettin Zafer Güreş Turnuvasında Yıldızlar kategorisinde 51 kilogramda Can Altun 1., 61 kilogramda Abdullah Duman 2., 65 kilogramda Ensar Çakır 1., Kürşat Karataş 2., 80 kilogramda Batuhan Kalaycı 1., Hüseyin Çakır 3., Abdülmelik Sayro 3., 92 kilogramda Hasan Çakır 3., Ali Safarov 3., 110 kg Bilal Sungur 3. oldular.

U15 kategorisinde mindere çıkan Büyükşehir Kağıtsporlular’dan 38 kilogramda Baysungur İsopov 1., Ömer Çiftçi ve Faruk Çiftçi 3., 41 kilogramda Murat Tuğlu 2., 44 kilogramda Tuğrul Demirci 3., 48 kilogramda Hasan Çakırkaya 1., Ali Ekber Safarov 3., Ömer Doğru 3., 52 kilogramda Ömer Gül 1., Ahmet Hasan Doğru 3., 57 kilogramda Muhammet Solak 1., 62 kilogramda Ömer Hamza Mert 1., 85 kilogramda Ercan Demir 1. oldu. Bu sonuçlar ile başarılı sporcular toplamda 34 madalya ile turnuvayı tamamladı.

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