'Hareket Et Sağlıklı Ol' sloganıyla kadınlar ön sırada yürüyor

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü “Hareket Et Sağlıklı Ol” sloganıyla Sekapark’ta gerçekleştirilen yürüyüş etkinliğine çok sayıda kadın katıldı.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü yürüyüş etkinliklerine düzenli olarak devam ediyor. Yürüyüş etkinlikleri kapsamında “Hareket Et Sağlıklı Ol” sloganıyla Sekapark’ta bir yürüyüş programı daha yapıldı. Vatandaşların sporu günlük hayatlarına sokmaları ve her yaştan bireye hareket bilincini rutin hale getirmek amacıyla düzenlenen yürüyüş programına çok sayıda kadın katıldı. Isınma hareketleriyle başlayarak SEKA Park’tan Plajyolu’na kadar olan bölümde yürüyen vatandaşlar, deniz manzarası ve temiz hava eşliğinde yürüyüşün tadını çıkardı. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, programlardan oldukça memnun olduklarını belirterek etkinlikten dolayı İzmit Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

