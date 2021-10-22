Yanan çamaşır makinesi apartman dairesini kül ediyordu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir apartman dairesi içinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında N.Ç. isimli bir kadın çamaşır makinesini açık bırakıp evden dışarıya çıktı. Çalıştığı sırada kısa devre yapan çamaşır makinesi, mutfakta yangına sebep oldu. Mutfaktan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, diğer odalara sirayet edip büyümeden söndürüldü.

Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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