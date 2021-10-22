2 aydır kayıp tersane işçisini, ev arkadaşları boğarak öldürmüş (2) 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDILAR

Kocaeli'de, ev arkadaşları Selçuk Duman´ı boğarak öldürdükten sonra cesedini dere yatağını atan Ender Anıl Karagöz (42), kardeşi Eren Karagöz (33) ve Orhan Bilgiç (38), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2021-10-22 16:57:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.