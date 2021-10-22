500 bin kitap bu fuarda kitapseverlerle buluşuyor

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde ikincisi düzenlenen kitap fuarında 500 bin kitap, kitapseverlerin beğenisine sunuldu.

Çayırova Belediyesi tarafından 2. kez düzenlenen kitap fuarı, gerçekleştirilen tören ile birlikte kapılarını kitapseverlere açtı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde açılışı yapılan fuarı vatandaşlar 31 Ekim tarihine kadar ziyaret edebilecek. 10 gün boyunca devam edecek olan fuar da vatandaşlar, kitapların yazarlarıyla da sohbet etme imkanı bulacak.

Programın açılışında konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede ilk kitap fuarını 2019 yılında gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Çayırova’da ilk defa düzenlenen Kitap Fuarı’nı başlattık. 2020’de maalesef salgın koşulları sebebiyle bu fuarı gerçekleştiremedik. Ama bu yıl daha dolu bir programla fuarımız halkımıza açık olacak. Fuar kapsamında ilçemizde bulunan ilköğretim öğrencilerimize tasarruf ve sorumluluk bilincini aşılamak amacıyla 14 bin kumbara dağıtımı gerçekleştirdik. 10 gün sürecek fuarda birbirinden değerli yazar ve akademisyenimizi ağırlayacağız. Toplamda 31 söyleşi programımızın 14’ünü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezimizde, 17’sini ilçemizde bulunan okullarda gerçekleştireceğiz. İlçemizde bulunan 17 farklı okulumuzda gerçekleştireceğimiz söyleşilerde konuk yazarlara ait toplam 5 bin adet kitabı öğrencilerimize hediye edeceğiz” dedi.



“Kitap kumbarasına bırakılan kitaplar geri dönüşüme kazandırılacaktır”

Sıfır Atık sisteminin önemini vurgulamak amacıyla fuarı ziyaret eden vatandaşlara geri dönüşümü olmayan malzemelerden yapılan çantalar yerine geri dönüştürülebilir torbalarla hizmet sunacaklarını belirten Çiftçi, “Okumayı teşvik amacıyla ziyaretçilerin fuar alanında bulunacak kitap kumbarasına bırakacakları belli miktardaki eski okuma kitaplarına karşılık, fuar alanında bulunan stantlardan yenisini temin edebilecekleri hediye kartları verilecektir. Kitap kumbarasına bırakılan kitaplar da geri dönüşüme kazandırılacaktır. 31 Ekim’e kadar sürecek olan bu kitap günlerinin inşallah daha büyük alanlarda gerçekleşecek bir geleneğin ilk tohumu olacaktır” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek, fuar alanını gezdi. Öğrencilerle sohbet eden protokol üyeleri, daha sonra okullara destek için fuar alanına kurulan kumbaraya kitap bağışı yaptı.

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