Kocaeli'de 40 kaçak göçmen yakalandı; 2 organizatör tutuklandı

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, TEM yolunda durdurulan minibüste 40 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM yolu Kocaeli geçişinde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Minibüste kaçak göçmenlerin olduğu görülürken, 2 kişi gözaltına alındı. 40 kaçak göçmen işlemleri için İl Göç İdaresi´ne teslim edildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü U.A. ve M.G. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen U.A. ve M.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK
2021-10-23 01:49:43
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