Alt geçidi kullanmadı, canından oldu

Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde, alt geçidi kullanmayarak D-100'den yolun karşısına geçmeye çalışan Elmas Günay (61), otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Kartepe Eşme Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre komşusuna misafirliğe giden Elmas Günay, eve dönüş yolunda 50 metre uzaklıktaki alt geçidi kullanmayıp, D-100 Karayolu üzerinden yolun karşısına geçmek istedi. O sırada C.K. yönetimindeki 34 UG 8547 plakalı otomobil, Elmas Günay´a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekiplerince Günay´ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Elmas Günay'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü C.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU
2021-10-23 02:02:43
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