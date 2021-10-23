19 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 19 yaşındaki bir genç, mezarlık yanında bulunan bir otomobil içerisinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan Gebze merkez mezarlığı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Renault marka bir otomobilde hareketsizce bir gencin olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil içindeki 19 yaşındaki B.U'nun öldüğünü tespit etti. İlk incelemede silahla vurulmuş halde bulunan gencin intihar ettiğini tespit eden polis ekipleri, olay hakkında araştırma başlattı.

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